Emergono i soliti limiti realizzativi. Ikoné sciupone, Jovic ancora fuori forma

Il serbo non ancora al top, mentre il francese ha palesato gli stessi limiti della scorsa stagione in fase realizzativa

Si chiude con una pioggia di gol per la Fiorentina il decimo ritiro in quel di Moena, ma il poker rifilato alla Triestina ha evidenziato ancora una serie notevole di occasioni da rete sprecate, specie nel corso della ripresa. Oltre al rigore fallito da Jovic in avvio - sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio - ci sono state nella ripresa alcune ghiotte chance non capitalizzate dal neo entrato Ikoné, che ha continuato a palesare gran parte dei difetti già evidenziati nella coda della scorsa stagione.