Emergenza salute? I tifosi si organizzano per un weekend… Vintage

Dato che sarà quasi impossibile partire alla volta di Udine per seguire la Fiorentina, il tifo gigliato, scrive La Nazione, deve riorganizzarsi. Sarà l’occasione per un momento di aggregazione in città, simile a quello vissuto nel 2007, anno di Fiorentina-Udinese a porte chiuse dopo i tragici fatti di Catania (LEGGI), ma stavolta nemmeno la vicinanza alla squadra sarà possibile. La procedura di rimborso dei biglietti, che erano in vendita da venerdì scorso, è stata già avviata, mentre i supporters cominciano ad organizzare serate vintage sperando di vedere la Fiorentina vincere in tv, per poi tornare a sostenerla, se l’emergenza lo permetterà, contro il Brescia.