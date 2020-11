Emergenza difesa, si scalda Igor. Ma Pezzella vuole provarci fino all’ultimo

Il Corriere dello Sport-Stadio affronta le possibilità in difesa per la Fiorentina, dati i forfait di Quarta (squalificato) e Pezzella, quest’ultimo in fortissimo dubbio per Parma a causa dei postumi dell’intervento alla caviglia. Il capitano viola proverà fino in fondo a essere della partita e a comporre il trio titolare con Milenkovic a destra e Caceres a sinistra; se non ce la dovesse fare, spazio a Igor che si sistemerebbe a sinistra, con Milenkovic centrale e Caceres a destra.

