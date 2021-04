Emergenza difesa, troppi i gol subiti. Iachini a caccia degli equilibri

Con soltanto 8 partite al termine del campionato, e quindi un tempo limitato in cui lavorare ed ottenere punti, Iachini dovrà gestire le priorità. Necessario colmare al più presto le lacune più gravi della Fiorentina. Come riportato da il Corriere dello Sport, il problema maggiore in questo momento è senza dubbio la tenuta difensiva. La porta di Dragowski, chiamato in causa troppo spesso, è rimasta inviolata una sola volta negli undici turni del girone di ritorno. Adesso serve una svolta per blindare la salvezza e racimolare punti importanti. Non possono più essere tollerate distrazioni, la posta in gioco è troppo alta. L’allenatore marchigiano non snaturerà la fisionomia del reparto, riporta il quotidiano, ma sta chiedendo una partecipazione più attenta e concreta agli esterni nella fase di ripiegamento. Un altro obiettivo è cercare di coinvolgere di più, e meglio, i centrocampisti nell’interdizione per non lasciare scoperti i centrali. La via verso la tranquillità passerà inevitabilmente attraverso una difesa affidabile.

