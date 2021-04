Cassano elogia l’Atalanta: “Potevano fare 70 gol. Vlahovic? Mi ricorda Cavani”

Antonio Cassano è intervenuto alla BoboTv in onda su Twitch. L’ex attaccante ha detto la sua anche sulla Fiorentina e su Dusan Vlahovic:

Contro l’Atalanta i Viola si sono ritrovati sul 2-2 senza sapere nemmeno come avevano fatto, un tiro e due gol. La Dea poteva fare settanta gol. Vlahovic mi ricorda Cavani, anche se il serbo è mancino. Sono simili in alcune caratteristiche come la corsa e la potenza. In Italia però è facile segnare adesso.