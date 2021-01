Emergenza attacco, si ferma Ribery. Le condizioni del fuoriclasse francese

Oltre alla sconfitta la beffa, la Fiorentina ha fatto rientro alla base senza punti e con un problema in più. Franck Ribery, il leader della squadra, ha accusato una distorsione al ginocchio. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, le sue condizioni saranno valutate nel corso dei prossimi giorni. Immaginare di vederlo in campo col Cagliari è quasi impossibile, c’è attesa per il responso degli esami che verranno effettuati nelle prossime ore. Franck comincerà subito le terapie e sarà monitorato costantemente dal comparto sanitario viola. Resta qualche dubbio sulle scelte che dovrà adottare Prandelli per sostituirlo. Un compito non semplice poichè nessuno in rosa, al momento, sembra rispondere alla caratteristiche richieste. Cambio tattico all’orizzonte?

