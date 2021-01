Ancora Vlahovic: “I dettagli fanno la differenza, dobbiamo stare attenti. Gol? Vado a casa triste”

Dusan Vlahovic ha parlato in zona mista al termine di Lazio-Fiorentina: “Abbiamo preso gol da calcio d’angolo, di nuovo. Dobbiamo stare attenti, i dettagli fanno la differenza, forse avremmo strappato un pari. Siamo stati vicini al secondo gol, dobbiamo comportarci così sempre, non solo alla fine. Abbiamo giocatori ottimi in tutti i reparti, che sanno fare il proprio lavoro. Se giochiamo sempre come negli ultimi 10′ possiamo far male a tutti. Rigore o non rigore, per me è sempre gol, io sono felice di aiutare la squadra, ma oggi vado a casa triste. Nella prossima partita cominceremo con l’atteggiamento giusto e non ci saranno problemi”.