Effetto Commisso: indice di liquidità, anche l’Empoli nella lista nera

Anche l'Empoli tra i club nel mirino della Lega: ma il presidente Corsi non ne fa un dramma

C'è anche l'Empoli nella lista dei sei club che non rispettano il famoso indice di qualità, il parametro finalizzato a misurare il grado di equilibrio finanziario di breve termine, ossia la capacità di una società di far fronte agli impegni finanziari con scadenza entro i 12 mesi. E in caso di mancato rispetto dell’indice di liquidità, che adesso è a 0,6 come stabilito dal Consiglio Federale (che lo ha recentemente abbassato per andare incontro alle società in difficoltà), la carenza finanziaria dovrà essere ripianata.

C0me scrive il Corriere Fiorentino, ci sono anche gli azzurri oltre a Bologna, Cagliari, Genoa, Lazio e Sassuolo tra le squadre non conformi alle regole della Lega, che in sostanza significa di non poter acquistare nuovi giocatori. Solo con un'operazione in uscita, la squadra del presidente Corsi potrà farne una in entrata oppure tramite un aumento di capitale. La non conformità all'indice di liquidità, quindi, non è un vero e proprio blocco al mercato ma una limitazione che non preoccupa l'Empoli vista la non troppa necessità a dover intervenire sul mercato.