Ed adesso tocca a Sofyan: priorità al campo lontano dalle voci di mercato

Dopo i 25 minuti circa giocati in quel di San Siro, Amrabat è pronto a riprendersi il centrocampo viola. Secondo quanto riporta La Repubblica, infatti, il centrocampista sarà regolarmente a disposizione per la sfida di mercoledì in Coppa Italia contro la Cremonese, ed è pronto a ripartire dall'inizio visto anche che a Milano il marocchino ha lasciato il posto a Castrovilli dall'inizio (prima volta da titolare in campionato in questa stagione) ed ha rimediato un giallo che lo costringerà ai box per squalifica nel prossimo impegno in Serie A sabato con lo Spezia. Per mercoledì comunque c'è fiducia nell'aria, dato che Amrabat a San Siro ha messo tanta sostanza in mezzo al campo in un momento chiave della gara. Recuperi, gestione del pallone, ripartenze avversarie interrotte sul nascere: questa la ricetta del piatto forte della Fiorentina, che continua ad esser seguito costantemente da grandi club (vedi Barcellona, Manchester United, Chelsea). Ci sarà tempo per affrontare qualsiasi discorso, anche quello relativo al rinnovo con i viola, ma adesso l'assoluta priorità ce l'ha il campo, con otto sfide che completeranno il mese di aprile iniziato col successo a Milano. Tra campionato, Coppa Italia e Conference League, la Fiorentina avrà bisogno anche del miglior Amrabat.