Ecco quanti posti avrà il Franchi durante i lavori. Rimane il rebus formaggino

Rimane intanto, anche il rebus del formaggino. Dove andranno i tifosi ospiti? Le strade sono due. O lo spazio a loro dedicato verrà spostato tra Fiesole e Maratona, così da non creare spazi cuscinetto maggiori, che ridurrebbero ancora la capienza. Ma andrebbe, allo stesso tempo, creato un percorso nuovo per i tifosi ospiti. Altrimenti l'idea sarebbe quella di lasciare tutto così con me, con il rischio però che la Fiesole entri in contatti con ultras avversari. La normativa stabilisce che il 5% delle sedute deve essere riservato agli ospiti, circa 1.200 vista la capienza ridotta. Ma, come accaduto a Bergamo, per le partite di serie A si potrebbe ottenere una deroga e ridurre la capacità.