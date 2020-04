Ecco quando potranno tornare i tifosi allo stadio

Il 4 maggio la ripresa degli allenamenti individuali, il 18 maggio (forse) il via libera alle sedute di gruppo. E’ questa la tabella di marcia che il mondo del calcio si immagina, anche se manca ancora l’ufficialità del governo. Poi la ripresa delle partite in estate, rigorosamente a porte chiuse. E i tifosi quando torneranno? Difficile, quasi impossibile fare previsioni, ma il Corriere dello Sport scrive che la riapertura degli stadi andrà di pari passi con la gestione dei teatri. E ad oggi una prima ipotesi porta al prossimo gennaio come periodo indicativo, per rivedere i tifosi negli stadi. Se tutto andrà bene, ovviamente.