Ecco quando arriva Rocco Commisso: l’agenda del Presidente della Fiorentina

Joe Barone approfitta dello scambio di battute con l'attaccante argentino ieri sui canali viola per confermare l'arrivo di Rocco Commisso per l'inizio della nuova stagione: il magnate italo-americano conta di seguire la squadra a Marassi per la prima di campionato contro il Genoa: ovviamente prima saluterà Italiano e tutto il gruppo che lui non vede dalla notte della finale di Conference League, il 7 giugno a Praga, contrassegnata dalla sconfitta con il West Ham (una delusione forte per il patron come per tutto il popolo viola) e insieme darà il benvenuto ai neo acquisti. Il patron viola ha un'agenda fittissima: la fase finale del mercato (diversi ancora i casi da definire in entrata e in uscita), i primi già importantissimi impegni della Fiorentina maschile e femminile (da ieri è al lavoro al Viola Park, debutterà in campionato il 16-17 settembre ospitando il Sassuolo), la conclusione dei lavori del mega centro sportivo e la sua inaugurazione al momento prevista non prima di un mese e naturalmente la delicata questione stadio, dal restyling del Franchi all'ipotesi del trasferimento al "Padovani". Lo riporta il Tirreno.