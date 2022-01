Ecco Piatek, il testimonial de “La Casa di Carta”: oggi l’ufficialità

Se la partita col Torino dovesse saltare, Piatek sarà a disposizione di Italiano per la gara di Coppa Italia contro il Napoli

"Sulla carta è il vice Vlahovic ( avrà la maglia 19). Ovvero un attaccante in cerca di rilancio dopo i pochi sussulti con l’Hertha Berlino, che possa però assicurare la sua esperienza nel campionato italiano e che proverà a far vedere al tecnico viola che il feeling col gol è questione anche di fiducia e di confidenza con l’ambiente che ti circonda. Il “ pistolero”, perché la parola “bomber” in polacco significa “persona che spara”. E lui ha il vizio di esultare in questo modo. È arrivato nella mattina di ieri all’aeroporto di Peretola con un volo privato, insieme a sua moglie Paulina Procyk.

Subito le prime visite mediche, oggi ne farà altre e poi arriverà l’ufficialità del suo passaggio alla Fiorentina. Dovesse saltare la sfida di domenica col Torino, Piatek sarà a disposizione di Italiano la settimana prossima per gli ottavi di finale di Coppa Italia a Napoli. Giocatore super esigente, molto attento all’alimentazione e amante delle serie tv. Su tutte “ La Casa di Carta”, tanto che Netflix Polonia l’ha scelto come testimonial della fortunata serie spagnola. Toccherà a Italiano valutarlo ma spetterà soprattutto a Piatek dimostrare di essere ancora quel bomber che aveva stupito tutti segnando a raffica nei suoi esordi col Genoa nel 2018 e poi all’inizio della sua avventura al Milan. Basti pensare che i rossoneri, a gennaio 2020, l’hanno venduto per 27 milioni ai tedeschi dell’Hertha. L’operazione della Fiorentina è intelligente anche in vista di quel che potrà accadere in futuro".