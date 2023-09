Ecco perchè la Conference vale tanto e non solo per il campo

Dal punto di vista della gestione operativa, quella dei ricavi resta ancora la riga da migliorare. Commisso ha recentemente annunciato di avere raggiunto, nella stagione 2022/23, il record di ricavi operativi a 119 milioni (a cui Mediacom contribuisce con una sponsorizzazione di maglia da oltre 25) avendo alzato così di una ventina di milioni l’asticella dell’anno precedente: risultato pregevole ma pur sempre un milestone parziale per le ambizioni del gruppo. Anche la componente di fatturato commerciale necessita di una spinta molto forte, perché le sponsorizzazioni dell’azionista fanno bene, ma un club deve correre con le proprie gambe, sfruttando il brand per generare ricavi commerciali esogeni. La Fiorentina ha bisogno di fare un salto di qualità sul piano sportivo, partecipando stabilmente alle competizioni europee. Il cammino in Conference, l’anno scorso, ha rappresentato un viatico importante perché l’approdo in finale ha consentito di incamerare quasi tutto il pool di ricavi disponibile, oltre alla possibilità di realizzare incassi supplementari soprattutto dai turni a eliminazione diretta. Da qui l’aumento previsto nei ricavi operativi. Quest’anno la squadra di Italiano avrà la possibilità di ritentare l’exploit in coppa ma assume, per il futuro, importanza capitale per il club viola posizionarsi stabilmente in una delle competizioni europee. In assenza di questa fonte di ricavi e restando il box office ancora troppo piccolo per supportare ambizioni importanti, la società dovrà ricorrere sistematicamente al player trading, come fatto nel recente passato, per raggiungere l’equilibrio del bilancio.