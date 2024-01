Ecco la Supercoppa. La Fiorentina vuol regalare a Commisso il suo primo trofeo

Ma come arriva e si presenta, la Fiorentina davanti all’evento che vale il primo trofeo stagionale? Le motivazioni di carattere psicologico sono ovviamente al massimo e il fatto che Italiano abbia voluto portare in Arabia anche i giocatori indisponibili per infortuni più io meno complicati (Nico Gonzalez, Dodo e Castrovilli) la dice lunga su come e quanto, Firenze e la Fiorentina tengono alla campagna d’Arabia. Si vuole vincere la Supercoppa ed è giusto che questa ambizione sia condivisa a anche con quei giocatori che non potranno essere in campo.Questa la spinta psicologico-motivazionale con sui la squadra è partita per Riad. Poi c’è la componente atletico-tattica da considerare con grande attenzione e che, prendendo in esame le ultime due partite di campionato (Sassuolo e Udinese), vede la Fiorentina in fase calante rispetto ai mesi scorsi. Italiano ha dovuto ricorrere – nell’emergenza – anche a mutazioni di modulo (difesa a tre e quattro), rimettendo al centro del gruppo giocatori che il mercato vorrebbe già piuttosto lontani (Brekalo su tutti)".