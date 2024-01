Ecco la Supercoppa: Italiano chiede il ritorno alla qualità

La Gazzetta dello Sport si concentra sulla Supercoppa Italiana. Ecco quanto si legge in riferimento alla Fiorentina che giovedì affronterà il Napoli in semifinale:

"(...) Dove abita la Fiorentina (il quotidiano si riferisce alla zona Champions League, ndr) che vuole restarci, proprio a scapito della Lazio che sta un punto più in giù. Ma, a differenza dei romani, i viola stanno attraversando un momento affannato: un pareggio casalingo e una sconfitta dopo 3 vittorie di corto muso. È questo che chiede Vincenzo Italiano alla trasferta saudita: un ritorno alla qualità e all’intensità di gioco che hanno caratterizzato gran parte dell’ottima stagione dei toscani, per poi ripartire forte in campionato, proprio contro l’Inter. Una cornice speciale e prestigiosa dovrebbe scongiurare uno dei vizi più vistosi della Fiorentina: i primi tempi pigri. Anche domenica contro l’Udinese; anche in Coppa Italia, dove ha dovuto risalire due gol del Parma. Infine, Italiano chiede continuità a Beltran e Nzola che domenica hanno segnato in tandem. Una piacevole discontinuità per i viola. Se l’attacco comincia a produrre i gol a lungo attesi e darà senso alla mole di gioco, le ambizioni europee dei toscani lieviteranno".