Ecco il gruppo viola: tra Mondiale, recuperi e vacanze

Alle 14.00 la Fiorentina si ritroverà al centro sportivo Davide Astori per dare inizio alla ripresa degli allenamenti. Italiano avrà un gruppo molto limitato, con i 4 assenti per Il Mondiale (Milenkovic, Jovic, Amrabat e Zurkowski).Barak e Kouamè avranno altri giorni di vacanza, mentre Sottil ci sarà, ma non si allenerà. L'esterno proseguirà il suo percorso di recupero. Discorso diverso per Castrovilli, che si allenerà con i compagni per completare la fase di recupero. Lo riporta La Nazione.