Ecco Goretti, con lui arrivano contatti all’estero e plusvalenze

Alla cassa

Come si legge sul quotidiano, tra le migliori caratteristiche di Goretti c'è la spiccata capacità di portare a casa plusvalenze, fattore di non poco conto: a Perugia è stato in grado di incassare oltre 20 milioni di euro. La sua rete di contatti si allarga all'estero, essendo abituato a pescare fuori dai confini nazionali. Le referenze non gli mancano, gli stimoli nemmeno: nell'estate viola anche lui è pronto a rimboccarsi le maniche.