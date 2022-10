Ecco Gonzalez e Jovic al 1′: verso la notte delle stelle viola

Spesso sono i singoli a decidere le partite: non si può dire, non è corretto verso i meno forti, ma è così. Lo sa anche Italiano, scrive il Corriere Fiorentino, che indica in Nico Gonzalez e Luka Jovic i due gioielli della Fiorentina: le ambizioni viola passano da loro, anche se per un motivo o per un altro entrambi si fanno attendere. Recuperare al 100% l'argentino dalla sua tallonite vorrebbe dire avere la soluzione a gran parte dei problemi offensivi (nessuno salta l'uomo, su tutti) e le ultime indicazioni, da questo punto di vista, sono finalmente positive: domani dovrebbe essere in campo dall'inizio, comeJovic.