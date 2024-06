Ikonè piaceva a Sarri e a De Rossi. Ecco cosa pensava Italiano del francese

Intanto, Il suo agente infatti sta raccogliendo diverse manifestazioni d’interesse dall’Arabia e, in particolare, dal Qatar. Lo vuole Al-Duhail di Galtier (che l’ha allenato a Lille), così come vanno registrati i contatti con l’Al-Arabi, club dove gioca Marco Verratti. La Fiorentina aspetta, ma se davvero le arrivasse sul tavolo un assegno da 15 milioni (ma probabilmente ne basterebbe anche qualcuno in meno) lo libererebbe senza grandi rimpianti. Anche perché, e non è scontato pensando al suo rendimento in questi due anni e mezzo, venderlo a quella cifra vorrebbe dire (considerando gli ammortamenti) realizzare addirittura una plusvalenza.