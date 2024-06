Ecco come Palladino vuole ridisegnare la sua prima nuova Fiorentina

Il conto alla rovescia è già partito. Due settimane esatte e la Fiorentina si ritroverà al Viola Park per cominciare la nuova stagione sotto la guida del nuovo allenatore Raffaele Palladino. Due giorni di visite mediche, l’8 e il 9 luglio, e poi la preparazione che per il secondo anno di fila si svolgerà interamente all’interno del centro sportivo di Bagno a Ripoli fino al 23 luglio. Tra sedute aperte al pubblico e altre che invece saranno esclusivamente concentrate sulla tattica e dunque blindate. Alcune indicazioni saranno più chiare già domani, quando intorno all’ora di pranzo Palladino si presenterà ufficialmente nella sala stampa del Viola Park. Le sue ambizioni, il modello che ha in mente, le strategie sul mercato e quelle legate ai giocatori che sono in scadenza. A proposito: quella che si apre è l’ultima settimana di giugno, ovvero l’ultima che lega alcuni calciatori (e non solo, vedi il direttore tecnico Burdisso ai saluti) al contratto in essere coi viola. Dunque anche gli ultimi giorni per poter arrivare a un accordo con chi, dal primo luglio, potrà già firmare con un’altra società. Bonaventura, Castrovilli, Duncan. In queste settimane Palladino ha espresso il suo parere e adesso è arrivato il momento di trovare una sintesi mentre insieme al suo staff tecnico sta affinando il disegno della Fiorentina che verrà. Una difesa che può variare: a quattro o a tre, con la dirigenza che dopo aver prolungato il contratto a Quarta ( e confermato gli altri interpreti) adesso sta ricercando pedine funzionali. Che possano giocare come centrali oppure spostarsi sui settori di destra e sinistra. Gamba, progressione, qualità offensive. Molto passerà dal concetto delle due fasi, inesauribili e intraprendenti. Lo riporta La Repubblica