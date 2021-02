Ecco Castrovilli vs Damsgaard, la sfida degli assist. Kokorin è ancora in ritardo

La Gazzetta dello Sport sottolinea altri due temi per la sfida di oggi tra Sampdoria e Fiorentina: il sostituto naturale di Ribery, ovvero Kokorin, non è pronto, paga ancora un sensibile ritardo di condizione, mentre in mediana si giocherà una sfida tutta tecnica tra il rientrante Castrovilli e il danese Damsgaard, rispettivamente a cinque e quattro assist complessivi.

Ecco la probabile formazione viola secondo i quotidiani