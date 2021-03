È una difesa da gol… fatti: Milenkovic e Quarta protagonisti

Sul Corriere Dello Sport Stadio si parla questa mattina della fase difensiva della Fiorentina. In particolare si fa riferimento a Milenkovic e Quarta, autori di un gol a testa contro il Parma e in questo momento fra le (poche) note liete della Fiorentina in campionato. Il difensore serbo, che ieri ha espresso le sue convinzioni sul momento, è pronto a guidare i suoi dalla difesa così come scommette su Vlahovic per trascinare la Fiorentina alla salvezza. L’argentino, invece, da poco arrivato a Firenze, ha già saputo entrare perfettamente negli schemi della squadra. “Possiamo uscire da questa situazione, siamo un gruppo unito“: parla già da leader. Mica male.