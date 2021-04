È un Milenkovic irriconoscibile. Il serbo in bilico fra rinnovo e addio

“Nikola, dove sei?” esordisce così il Corriere dello Sport nella sua edizione si oggi. Nikola Milenkovic, infatti, ha subito una trasformazione nell’ultimo periodo. Il muro che aveva conquistato Firenze sembra infatti in netta involuzione tanto con la maglia Viola che con quella della sua Nazionale. Eppure non ci sono stati grossi stravolgimenti sul piano tecnico con Pezzella che è ancora suo compagno di reparto inseparabile. Il suo è un percorso simile, anche se inverso, a quello del suo connazionale Vlahovic. Domenica prossima, intanto, la Fiorentina affronterà i casa l’Atalanta, autentica macchina da gol della nostra Serie A. Per un impegno così importante servirà vedere in campo il miglior Milenkovic.

Altra questione legata al difensore è quella del suo contratto con la Fiorentina. Nikola ha un’accordo che lo lega ai Viola fino al 2022, una data dietro l’angolo. In assenza del prolungamento, circostanza piuttosto probabile, sono due gli scenari che si delineano: una cessione nella prossima estate oppure un addio a parametro zero fra un anno e mezzo. Per il serbo non mancano le pretendenti ma, se la Fiorentina desidera fare cassa con la sua cessione, saranno decisive le prossime nove partite.