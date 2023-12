È un dicembre da incorniciare, la Fiorentina pensa in grande per il 2024

La Fiorentina pensa in grande per il 2024 che sta arrivando: tanti impegni, ma anche tanto entusiasmo in uscita da un anno magico

Redazione VN

È un dicembre decisamente da incorniciare quello che si va concludendo per la Fiorentina, forse che nemmeno lo stesso Italiano avrebbe osato aspettarsi. Dalla sconfitta contro il Milan datata 25 novembre, i viola hanno svoltato: una sola rete subita nelle ultime cinque partite, cinque vittorie e due pari, capodanno al quarto posto, 33 punti, quarti di Coppa Italia e ottavi di Conference centrati. Aggiungiamoci 64 partite nell'anno solare, 33 vittorie e 109 reti segnate. Numeri da Sousa e Montella di 8-10 anni fa. Come spiega Tuttosport, sono numeri che autorizzano a pensare in grande.