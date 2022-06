È tutta una questione di vuoti: Grillitsch sempre più vicino

Fiorentina, un Grillitsch per colmare il vuoto in mezzo al campo lasciato da Torreira? Il punto sulla situazione

Molto simile la situazione legata a Florian Grillitsch (SCHEDA), che come Dodò, sarebbe pronto a riempire il vuoto lasciato da Lucas Torreira in mezzo al campo. Intanto, dall'Uruguay, il giocatore di proprietà dell'Arsenal avrebbe rimanifestato la voglia di continuare a giocare nella Fiorentina, ma i margini per colmare la ferita, sembrerebbero davvero esigui.