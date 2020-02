E sullo stadio Commisso sceglie la via del silenzio

Fondamenta fragili e dodici anni spese in chiacchiere, quando nel 2008 fu presentato in pompa ultramagna il progetto firmato dall’architetto Fuksas. Il progetto stadio non decolla e il comunicato della nuova proprietà ha aperto nuovo un solco. Ma come scrive La Nazione, adesso la via scelta da Rocco Commisso è quella del silenzio, visto che l’opinione pubblica è altamente influenzabile e quindi ogni mossa per orientarla può risultare più o meno strategica. Ieri il presidente viola ha fatto muro con i cronisti per non raddoppiare quello che è stato inteso come un sasso poco diplomatico lanciato nello stagno. Ma i tempi ragionevoli e le certezze stanno lasciando sempre più spazio a dubbi e costi (LEGGI QUI)