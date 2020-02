Dai vincoli aeroportuali ad un bando che fa slittare i tempi: cosa non va del progetto Mercafir

Esperti romani, milanesi e toscani per analizzare il bando di gara per l’acquisto dell’area Mercafir, il cui costo è stato stabilito in 22 milioni da una società terza. Come scrive il Corriere Fiorentino, oltre ai dubbi di Rocco Commisso c’è un altro problema: se c’è da costruire una rotonda o un passaggio pedonale sopraelevato e la cifra ipotizzata fosse 10 milioni di euro, la legge – per i progetti sopra 5.580.000 € – impone un bando di gara europeo, il che significa non passare direttamente dal privato ma dover aspettare nove mesi in più al netto dei ricorsi al Tar.

Altro ricorso al Tar potrebbe quello di Unipol sul mancato trasferimento del mercato ortofrutticolo a Castello, che andrebbero ad influire sui vincoli aeroportuali perché ricadrebbero su alcune aree dentro il progetto per stadio e cittadella viola. Nonostante il Comune le abbia derubricate come minimali, restano margini di incertezza sulle tempistiche per risolverli.