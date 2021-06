E se saltasse Italiano? La Fiorentina tiene aperta la pista Fonseca

La Fiorentina non esclude un ritorno di fiamma per Paulo Fonseca. Se Italiano si dovesse complicare, il portoghese c'è

La Fiorentina tiene aperta un'altra pista per la panchina qualora l'operazione che porta a Vincenzo Italiano dovesse complicarsi in maniera irreversibile. Come scrive La Nazione, da giorni sembra chiaro l'indirizzo della dirigenza viola, che però si tiene aperta ancora la strada che porta a Paulo Fonseca.