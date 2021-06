VN – Fiorentina e Italiano, il matrimonio s’ha da fare. Manca solo l’ultimo step

Adesso la società viola deve accordarsi con quella ligure per lo staff del tecnico

La palla è già passata alle due società, che però giunte a questo punto devono soltanto trovare l'accordo sull'ultimo aspetto. Ossia, lo staff di Vincenzo Italiano. Gli otto assistenti del tecnico nato in Germania ma cresciuto in Sicilia sono ovviamente ancora sotto contratto con lo Spezia. Per altri due anni, così come lo stesso allenatore ex Trapani. Una volta risolta, dunque, la vicenda legata alla clausola del mister - che a questo punto dovrà essere pagata dalla Fiorentina - c'è da sciogliere il nodo staff. Ed è per questo che la situazione non si è ancora sbloccata definitivamente. Resta da capire come verrà trovata la soluzione, se con un'ulteriore valorizzazione economica da parte dei viola in favore dello Spezia o se con l'inserimento di un calciatore nella (complessa) trattativa. Quello che è sicuro ormai è che al 99% Italiano sarà il nuovo tecnico viola.