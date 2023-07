E se partissero sia Cabral che Jovic? Ecco come si muoverà la Fiorentina sul mercato

Nell'edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, si analizza il reparto offensivo della Fiorentina, in parlare in ottica uscite. Nel giornale si legge, infatti, come i dirigenti gigliati reputino buona la stagione dei propri attaccanti Jovic e Cabral, ma sanno di poter migliorare in quel reparto. Il serbo ha più talento, meno fuoco dentro e più mercato all’estero. Cabral è inappuntabile dal punto di vista dell’impegno, è cresciuto molto, ha altri margini davanti a sé. E per lui si è mosso qualcosa anche nel mercato italiano. La tattica originale prevede la partenza di uno dei due per far spazio al nuovo centravanti, ma...