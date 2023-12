E ora gennaio: “Bravi tutti, ma lo stesso entusiasmo va messo sul mercato”

Che gli vuoi dire a questa Fiorentina? Bravi tutti in attesa che la società decida di mettere un po’ di entusiasmo nel suo mercato e investa una parte del tesoretto accumulato. Italiano ha bisogno di una mano, soprattutto adesso che le ambizioni sono cresciute. Guardando la classifica viene voglia di andare oltre, di pensare che i limiti si possano superare, che niente è impossibile con un gruppo così e una città così. Allora tutti in piedi, standing ovation per la Fiorentina che chiude un grande 2023. E per Vincenzo Italiano, che ha imparato anche l’arte del pragmatismo. Mettersi in discussione è una qualità che non tutti hanno, e lui lo ha fatto senza rinnegare i suoi principi, ma pensando soprattutto al bene della Fiorentina.