E menomale che c’è Kean. Ma dove sono Beltran e Kouamè?

La Fiorentina non può essere solo Moise Kean. Palladino dovrà lavorare su Beltran e Kouamè

La Nazione conclude la sua analisi sulla Fiorentina di Palladino con l'attacco. Per adesso c'è Moise Kean e menomale che c'è Kean. Firenze sembra aver trovato finalmente il suo attaccante. Ma non può girare tutto intorno a lui.

Per questo motivo Palladino dovrà trovargli un sostituto per il bisogno di gol della Fiorentina. Beltran e Kouamè stanno deludendo e adesso tocca all'allenatore della Fiorentina capire chi può ricoprire al meglio il ruolo di attaccante. Gudmundsson e Gosens daranno una mano, ma non posso bastare. E intanto Palladino lavorerà anche sulla condizione fisica di Colpani.