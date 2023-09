L’ora degli straordinari: Milenkovic guida una difesa “ristretta”

Tre candidati, Milenkovic, Ranieri e Quarta, per due maglie da indossare, una via l’altra, nel vortice di partite, da oggi in poi. Bisogna stringere i denti

La Nazione si sofferma sulla gara contro l'Atalanta, importante per le ambizioni di questa Fiorentina. E sarà una domenica importante anche per chi (senza più l’apporto di Mina) dovrà dosare energie fisiche e psichiche giocando (senza sbagliare) tante partite nella zona centrale della difesa: tre candidati, Milenkovic, Ranieri e Quarta, per due maglie da indossare, una via l’altra, nel vortice di partite, da oggi in poi.