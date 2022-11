È Kouame la vera sorpresa: Fiorentina al lavoro per il rinnovo

La sorpresa in positivo di questa prima parte di stagione in casa Fiorentina è stata senza alcun dubbio Christian Kouamè . L'attaccante ivoriano, tornato in viola dopo il prestito all’Anderlecht, si era aggregato al gruppo di Vincenzo Italiano in estate. Pareva potesse essere una situazione di passaggio, con il classe 1997 che difficilmente avrebbe trovato spazio all’interno della rosa e col mercato che tra l’altro riservava al giocatore diverse pretendenti in Italia e all’estero.

Invece Italiano ha capito subito quali potessero essere le qualità di Kouamè e, guardando al suo parco attaccanti, ha intuito che potesse unico nel suo genere per situazioni di gioco, movimenti, caratteristiche tecniche e prospettive. Kouamè si è messo totalmente a disposizione, ha lavorato con impegno e si è sacrificato per la causa. Italiano l'ha utilizzato un po’ ovunque: a destra, a sinistra e in coppia con un'altra punta. Lui ha risposto con la rete contro la Juventus e quella sul campo di Lecce, a cui vanno aggiunti poi gli assist: 7 in totale, ben cinque di questi in Conference League risultando così il migliore di tutta la competizione dopo le sei gare dei gironi. Vivacità, imprevedibilità, cross e conclusioni. Dove Kouamè dovrà migliorare è nell'essere più concreto sotto porta, visto che di occasioni, sul campo, ne ha avute. Intanto fuori dal campo spetterà alla dirigenza trovare l’accordo per il prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel 2024. Fonte Repubblica.