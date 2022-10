Kouame il nuovo leader dei viola. Ieri gli è mancato solo il gol

È mancato solo il gol ieri sera a Christian Kouame , autore per l'ennesima volta di una prestazione a tutto tondo, piena di tante cose positive. Dall’assist a Jovic per il momentaneo pareggio della Fiorentina al tiro da oltre trentacinque metri che ha costretto il portiere turco ad una parata difficile. Con l’azione clamorosa della ripresa quando si è auto-lanciato scavalcando tre-quattro avversari con un unico movimento. Fino ad arrivare al colpo di testa parato ancora dal numero uno dei turchi e su cui Jovic ha avuto vita facile per la ribattuta del sorpasso viola. La sensazione, ormai quasi una certezza - si legge sul Corriere dello Sport - è che l’ivoriano sia diventato un vero e proprio faro attrattivo per i compagni.

Valore aggiunto

In campo l’ex Anderlecht riesce ad esprimere tutti i cavalli del suo motore. Quando riesce ad abbinarci qualità e concretezza per gli avversari sono dolori. Partendo da quella fascia a lui tanto cara e dove sa aprirsi praterie, per poi accentrarsi e far valere le sue doti balistiche nei tagli spesso micidiali per i difensori che non sanno come arginarlo. Ieri sera è stata l'ennesima dimostrazione inconfutabile di come il numero 99 là davanti sia il vero valore aggiunto della formazione di Italiano.