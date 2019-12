È iniziata l’era Iachini: parole d’ordine lavoro, mentalità e attaccamento

È ufficialmente iniziata l’era Beppe Iachini. A cominciare da ieri, quando in sala stampa il tecnico ha sfoggiato il suo immancabile cappellino nel presentarsi alla città di Firenze. La grinta che lo contraddistingue, la voglia di cominciare il prima possibile due dei temi dai quali è ripartito (QUI TUTTE LE SUE PAROLE). Anche La Repubblica riparte dalla giornata di nuovo inizio per la Fiorentina, sottolineando i concetti di lavoro, mentalità e attaccamento rimarcati dal nuovo allenatore viola come punto di partenza per la risalita. Oggi sarà tempo (finalmente) di visionare la squadra anche in campo dopo averla raggiunta solo telefonicamente, ma anche di mercato: sarà infatti in programma già da oggi un primo confronto con Pradè e Barone sul mercato da attuare a gennaio. E il 2020 si aprirà con l’abbraccio dei tifosi con l’allenamento a porte aperte, per ricominciare al meglio in vista di quelli che di fatto sono veri e propri scontri diretti contro Bologna e Spal.