La Fiorentina festeggia il 2020 aprendo le porte ai tifosi: data e orario della seduta

Come annunciato dall’ufficio stampa della Fiorentina a margine della conferenza stampa di presentazione di Beppe Iachini, il primo gennaio la squadra sosterrà un allenamento a porte aperte. La seduta si svolgerà al Franchi e l’orario d’inizio – da confermare – dovrebbe essere fissato per le 16:00. Nei prossimi giorni saremo in grado di fare chiarezza anche sulle modalità di accesso allo stadio.