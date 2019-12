Barone: “Pradè ha la massima fiducia. Esonero Montella doloroso ma necessario”

Presente anche Joe Barone nella plancia del Franchi per la presentazione di Beppe Iachini. Queste le dichiarazioni del direttore generale viola: “La Fiorentina vuole ringraziare Vincenzo Montella per la sua serietà ed il suo impegno. L’esonero è stata una scelta dolorosa ma necessaria. Abbiamo preso Iachini, che ha il mio stesso nome (sorride, ndr), scegliendolo insieme al resto della dirigenza. E’ molto legato alla città e ai tifosi, ha vissuto dei bellissimi anni a Firenze e sappiamo che mette il massimo impegno nel suo lavoro. Sappiamo che dobbiamo intervenire sul mercato di gennaio per migliorare ulteriormente la nostra rosa. Abbiamo massima fiducia in Daniele Pradè e nel lavoro che sta portando avanti.

Abbiamo iniziato con 75 giocatori ed un rosa molto giovane, il nostro progetto è improntato al futuro. C’è bisogno, come sempre abbiamo chiesto, di pazienza. Portare qua Iachini fa parte del nostro percorso come società, siamo molto felici che sia qua con noi. La squadra è abbastanza capace ma abbiamo bisogno di ritocchi. Domani faremo la nostra riunione per capire dove intervenire, ma ci sono tante cose che il mister deve valutare con il suo staff. Territorialità in Toscana? Il nostro scouting già esiste ed esiste da molti anni. Ci sono dei cambi in corso nel settore giovanile, a gennaio annunceremo il nuovo responsabile. Vogliamo preparare una Fiorentina per il futuro grazie al nostro centro sportivo”.