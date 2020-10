E’ il momento di Martinez Quarta: missione Dzeko (e Nazionale) per il Chino

Due gol incassati in media a partita per la difesa della Fiorentina, non un dato entusiasmante. E capitan Pezzella è fuori causa per un po’. E’ quindi il momento del ventiquattrenne Lucas Martinez Quarta, scrive La Nazione. Anche lui argentino, anche lui proveniente dal River Plate, ansioso di dimostrare che le belle parole di Passarella e Zanetti non erano parole al vento. Certo, la partita non è delle più facili, visto che negli ultimi 20 anni la Fiorentina ha espugnato la tana dei Lupi appena due volte – 2012 e 2018 – e che il pericolo pubblico numero uno si chiama Edin Dzeko. In caso di ottima prestazione, tra lanci, costruzione, chiusure e magari gol, ai quali non è nuovo, Quarta lancerebbe un segnale pure al CT Scaloni. L’obiettivo è lasciare il segno e trascinare la Fiorentina fuori dalle sabbie mobili.

LA PROBABILE FORMAZIONE: SOLO UN PAIO DI DUBBI