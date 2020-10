Probabile formazione: torna Ribery dal 1′, ballottaggi in attacco e sulla corsia destra

Continua la marcia di avvicinamento della Fiorentina verso la sfida di domenica prossima in casa della Roma. Secondo quanto riporta Radio Bruno, sono due i dubbi di formazione di mister Iachini. Sulla destra, Lirola è in leggero vantaggio su Callejon, anche se per l’eventuale inserimento dell’ex Napoli dall’inizio sarà fondamentale la giornata di domani. L’altro ballottaggio in attacco, dove Kouamé parte davanti a Vlahovic come partner di Ribery.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Martinez Quarta, Caceres; Lirola (Callejon), Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouamé (Vlahovic).