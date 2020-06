E il mercato in entrata non è fermo: tra gli obiettivi spunta un talento del PSV

Tuttosport stila una lista di giocatori che la Fiorentina starebbe seguendo in vista del prossimo mercato: nei pensieri del DS Daniele Pradè ci sono nomi noti e qualche sorpresa. Leggiamo di Rugani e Fares, che circolano da tempo nell’orbita della Fiorentina in merito di mercato, ma anche di Bellegarde dello Strasburgo, Ricci dell’Empoli, Camavinga del Rennes e Ihattaren del PSV Eindhoven (ve lo ricordate? Ve l’avevamo segnalato durante il lockdown). Nomi giovani per una Fiorentina che vuole arrivare al top e rimanerci a lungo.

CONOSCIAMO MEGLIO TUTTI GLI OBIETTIVI DELLA FIORENTINA SU TUTTITALENTI.COM