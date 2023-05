È caccia al biglietto per Roma: server bloccati per ore

Come scrive La Nazione, ieri è scattata la vendita dei biglietti (solo online) per l’ultimo atto di Roma. Per accedere alla piattaforma Vivaticket (serve l’iscrizione e dunque la creazione di un account) occorreva pazienza. Code virtuali lunghe e sistema bloccato per circa tre ore. Fra i tifosi della Fiorentina possono comprare i biglietti fino a domani solo coloro che avevano sottoscritto il pack «Una poltrona per due… Coppe». Poi via libera anche per gli abbonati al campionato (fino a venerdì). La terza fase prevede la vendita per i possessori di InViola Premium Card e InViola Gold. Dal 17 maggio vendita libera. Ai tifosi viola (poco meno di 30mia biglietti disponibili) sono riservati i settori di Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud. I prezzi: 35 euro per la curva, 50 euro per i distinti, 135 euro per la tribuna Tevere, 190 euro per la tribuna Monte Mario. Ingresso gratis per i bimbi che non hanno compiuto i sei anni. 50 euro il prezzo per invalidi con accompagnatore.