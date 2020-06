E Bernardeschi diventa pedina di scambio. Ma la Roma, in crisi, non cede Zaniolo

La Roma non naviga in acque tranquille dal punto di vista economico (LEGGI). La Repubblica scrive che i giallorossi, se Pallotta non troverà un socio stabile, saranno costretti a cedere i loro pezzi migliori, ma per adesso Zaniolo non si muove. Nemmeno per Bernardeschi, Romero e soldi, l’ultima offerta della Juventus. Non solo: l’Inter avrebbe provato a restituire Nainggolan ai capitolini, aggiungendo un conguaglio e una percentuale del 15% sulla futura rivendita. Offerte rispedite al mittente, in attesa di novità sul fronte societario.