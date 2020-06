Sprofondo Roma: bilancio sempre più in rosso, cifre mai raggiunte durante l’era americana

Repubblica Nazionale fa il punto sul bilancio in casa giallorossa evidenziando quanto emerge dall’ultima relazione economico- finanziaria del club di Trigoria. Sono 126,4 i milioni di debiti, con un deficit totale di 280,5 milioni. Cifre enormi, mai raggiunte durante l’era americana. Sono state certificate dal consiglio di amministrazione dei giallorossi andato in scena tre giorni fa, anticipo dell’assemblea dei soci straordinaria che si terrà il 29 giugno. La perdita nell’esercizio di bilancio della Roma nell’attuale stagione ( 2019/ 20) è di 126,4 milioni, precisamente un anno fa era di 29,5. Per far fronte a tali problematiche, James Pallotta sarà costretto a cedere dei calciatori per produrre plusvalenze e risanare il bilancio (vedi, per esempio, lo scambio Cristante- Mandragora con la Juventus per una trentina di milioni). Il Coronavirus ha impedito di fatto alla società di trasferire giocatori come Javier Pastore (ingaggio da 4 milioni a stagione), verso Paesi già in quel momento colpiti dal virus. Oltre a questo pesa tantissimo la mancata qualificazione in Champions League della scorsa stagione, problematica che potrebbe aggravarsi se tale risultato non verrà raggiunto per il secondo anno consecutivo. In attesa di capire i numeri definitivi messi a bilancio il 30 giugno, la strada per uscirne è legata alla cessione degli esuberi in rosa, provando a valorizzare la cessione di alcuni giocatori. Come Patrik Schick, giocatore dal quale dovrebbero arrivare 24 milioni versati dal Lipsia.