E adesso il problema del calendario: Fiorentina-Inter va a Febbraio?

La priorità assoluta resta la salute di Edoardo Bove, ma si dovrà affrontare presto la questione del recupero della partita Fiorentina-Inter. La decisione sarà probabilmente discussa in un consiglio straordinario di Lega, ma il calendario fitto, con impegni europei per entrambe le squadre e altri appuntamenti come la Coppa Italia e la Supercoppa per l’Inter, rende complicato trovare una data utile prima di febbraio 2025.