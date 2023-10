Duncan e il rinascimento viola: il centrocampista pronto al tour de force

Zitto zitto, con la sua fisicità e la sua grinta, Alfred Duncan si è conquistato il suo posto al sole, diventando in questa prima fase della stagione uno dei punti fermi della Fiorentina, a cui mancano pochissime partite per entrare nell'album dei centenari. Ovviamente non ha alcuna intenzione di fermarsi e approfittando della sosta si sta preparando con Vincenzo Italiano e il resto dei compagni rimasti a Firenze per affrontare nel migliore dei modi l'ennesimo imminente tour de force fra campionato e Conference. Il primo impegno sarà lunedì sera al Franchi contro l'Empoli e, come ogni derby, promette spettacolo ed emozioni. Tra l'altro, lo stesso Duncan vanta uno score mica male contro gli azzurri, avendo già segnato in carriera due gol, lui che non è un bomber. Alfred come vede la formazione azzurra sembra esaltarsi, facile prevedere che stia già scalpitando in attesa della sfida di lunedì, importantissima per la Fiorentina per allungare ancora di più in classifica e consolidare le posizioni di vertice. Lo riporta Il Tirreno.