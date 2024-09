Duello sulle fasce: Gosens-Zaccagni, i “sosia” intercambiabili e indispensabili

La Nazione analizza un duello che si terrà oggi in occasione di Fiorentina-Lazio: quello tra Gosens e Zaccagni. Come scrive il giornale, entrambi sono esterni che spingono sempre al massimo e che cercano la finalizzazione, oltre a risultare punti essenziali di riferimento della manovra offensiva. Entrambi, inoltre, sono chiamati anche a rientrare, dare una mano alla linea di mezzo, chiudere la spinta avversaria. Sempre come riporta il quotidiano, entrambi potrebbero benissimo scambiarsi la maglia e mettersi a fare quello che fanno per Fiorentina e Lazio, partecipando alla partita l'uno dell'altro. Quello che Gosens è per il gioco di Palladino, è quello che Zaccagni è per il gioco di Baroni.