Duello con l’Atalanta per Florenzi. Vlahovic verso il rinnovo, piace anche Schick

Punto sul mercato viola all’interno del Corriere dello Sport-Stadio. L’Atalanta ha messo nel mirino Alessandro Florenzi (SCHEDA), il jolly di proprietà della Roma oggi in prestito al Valencia. Al termine della stagione farà rientro in Italia, ma difficilmente per lui ci sarà spazio in giallorosso. La Fiorentina, seppure da lontano, segue con attenzione ogni passaggio: ha già Lirola in quel ruolo, ma se dovesse presentarsi l’opportunità di arrivare a Florenzi, Pradè potrebbe entrare in azione.

Capitolo attaccante, dovranno essere fatte le giuste valutazioni: Vlahovic a breve firmerà il prolungamento di contratto, ma c’è da riflettere sulla posizione di Cutrone, in prestito con obbligo di riscatto (obbligo che si accenderà solo al raggiungimento di tot presenze, LEGGI) dal Wolverhampton. Intanto, tra i nomi accostati c’è pure quello di Mario Mandzukic (SCHEDA), fresco di rescissione con l’Al Duhail. Affascina anche la candidatura di Schick (SCHEDA), di proprietà della Roma e autore di 10 reti in 22 gare in Bundesliga.