Due Mister in attesa: Commisso si gioca l’arRocco dall’America

Il Corriere Fiorentino in edicola stamani si chiede se l’attesa dell’esonero di Iachini non sia essa stessa l’esonero di Iachini. La città lo vuole, i dirigenti sono pronti al cambio, Commisso aspetta e rinvia la sua decisione. Iachini ha atteso con il telefono in mano e con un po’ di timore una chiamata dall’America, mentre Prandelli ha raggiunto, senza troppa fatica, un accordo di massima con la sua cara vecchia Fiorentina, pronto anche ad una breve avventura fino a giugno. Manca solo il sì del presidente.

La sensazione era che Parma fosse l’ultima occasione per il tecnico col cappellino, nessuno aveva smentito tale voce e questo sembrava un segnale. Non sono arrivate poi parole di conferma nell’immediato postpartita, altro campanello d’allarme. E invece attendiamo ancora, con Commisso diviso tra la volontà di difendere una scelta tutta sua e l’evidenza di una squadra che ha bisogno di un intervento o per lo meno di un cambio di registro. A Parma non ci sono stati segnali positivi, a parte la rete inviolata, né segnali catastrofici, per cui siamo in un limbo. Domani riprenderanno gli allenamenti: chi sarà a guidarli?

